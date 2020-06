Exclusief voor abonnees Pedofiel, verkrachter, inbreker: het criminele levenspad van de moordverdachte in de zaak-Maddie Luc Beernaert

05 juni 2020

15u04 1 Op zijn zeventiende veroordeeld als pedofiel. Verkrachter, drugsdealer, inbreker en voortvluchtige. Maar ook intelligent, gehaaid, welbespraakt en een blitse kerel aan het stuur van zijn Jaguar. De Duitser Christian Brückner (43), moordverdachte in de dertien jaar oude verdwijningszaak van de Britse peuter Maddie McCann (destijds 3), is geen onbeschreven blad. Portret van de man die, naar het Duitse gerecht vermoedt, Maddie ontvoerde en vermoordde.

Brückner wordt door zijn moeder bij de geboorte afgestaan en wordt geadopteerd. Zo verandert zijn familienaam van Fischer in Brückner. Hij zit in de opleiding automechanica wanneer hij in 1994 in Duitsland wordt veroordeeld wegens seksueel misbruik van een kind, poging daartoe en het uitvoeren van seksuele handelingen in het bijzijn van een kind. Hij had een zesjarig meisje in een speeltuin aangerand. Hij was toen zelf zeventien.

Het jaar daarop, wanneer hij net zijn rijbewijs heeft gehaald, vlucht hij met een vriendin naar Portugal om zijn straf, twee jaar jeugdgevangenis, te ontlopen. “We wisten niets van Portugal”, zegt hij later in de rechtbank. “We gingen naar Lagos (in de Algarve, de regio waar Maddie verdween, red.) omdat we het een leuke naam vonden. We hadden een tentje mee en kampeerden wild.” Automechanieker zal hij nooit worden, maar tijdens zijn jaren in Portugal verdient hij wel geld met het sleutelen aan auto’s.

Je hebt 18% van dit artikel gelezen

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen