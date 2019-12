Paus predikt tijdens kerstnachtmis onbaatzuchtige christelijke liefdadigheid RL

25 december 2019

00u54

Bron: Belga/ANP 16 Paus Franciscus heeft dinsdag, tijdens de kerstnachtmis in de Sint-Pietersbasiliek in Vaticaanstad, een pleidooi gehouden voor onbaatzuchtige christelijke liefdadigheid. "Laten we niet wachten tot onze buren goed doen alvorens wij zelf goed zouden zijn voor hen, tot de Kerk perfect is alvorens we haar zelf liefhebben, tot anderen ons respecteren alvorens wij hen zelf dienen", sprak Franciscus in de homilie.

“Kerstmis herinnert ons eraan dat God ieder mens blijft liefhebben, zelfs de slechtste”, zei het 83-jarige hoofd van de Katholieke Kerk tijdens de traditionele mis. "Hoe vaak denken we niet dat God goed is wanneer wij goed zijn en dat hij ons straft wanneer we slecht zijn. Toch is dat niet hoe hij is. Ondanks al onze zonden blijft hij van ons houden", klonk het tot slot.

Het is een boodschap die perfect aansluit bij een van de belangrijkste principes in het pontificaat van paus Franciscus, namelijk dat de Katholieke Kerk minder moet focussen op het afdwingen van haar regels en meer op het reiken van de hand aan degenen die zijn afgedwaald. Een van de manieren waarop de paus dit principe zelf in de praktijk bracht, is door het verzachten van het verbod voor gescheiden en hertrouwde kerkgangers om ter communie te gaan, een beslissing die hem tot de gezworen vijand maakte van de traditionalisten binnen de kerk.

Zonder ze specifiek te noemen, verwees Franciscus ook naar recente problemen van de Kerk, waaronder haar pogingen om de voortdurende schandalen van seksueel misbruik over de hele wereld en financiële onregelmatigheden dichter bij huis in het Vaticaan aan te pakken.

Zevende kerstnachtmis voor Franciscus

De dienst van de paus op kerstavond, wanneer de geboorte van Jezus Christus wordt gevierd, is een van de belangrijkste uit de katholieke liturgie. Duizenden mensen waren voor de basiliek en op het Sint-Pietersplein samengestroomd om de mis te volgen. Voor paus Franciscus, die in 2013 aantrad, is het al zijn zevende kerstnachtmis als paus.

Franciscus kwam de volle basiliek binnen kort voor 21.30 uur, waar duizenden gelovigen op hem wachtten. Hij werd voorafgegaan door een processie van kardinalen in gouden gewaden. In de Sint-Pietersbasiliek haalde de paus voor de mis een doek weg dat over een beeldje van het kindje Jezus lag. Twaalf kinderen uit Italië, Japan, Venezuela, Kenia, Oeganda, de Filipijnen en Irak legden bloemen neer voor het schrijn.

Woensdag, op eerste kerstdag, zal Franciscus vanaf het pauselijke balkon van de Sint-Pietersbasiliek nog de pauselijke zegen Urbi et Orbi (voor de stad en de wereld) uitspreken.