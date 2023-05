Paus Franciscus (86) annuleert audiënties wegens koorts

Long Covid? Wetenschap weet nog maar 2 dingen zeker (maar onderzoekt veel)

Hoever staan wetenschappers als het gaat over long Covid? Het is een prangende vraag voor zo’n 130.000 Belgen die lijden aan deze aandoening. Het antwoord luidt dat wetenschappers op dit moment zeker zijn over amper twee dingen: langdurige Covid bestaat, en de aandoening heeft een definitie. Dat is bitter weinig vinden de patiënten, die zich onbegrepen voelen. Dat bekend raakte dat ook N-VA-voorzitter Bart De Wever mogelijk long Covid heeft, vinden zij niet slecht. “Dat betekent meer aandacht.” Wij zochten uit dat de wetenschap toch niet stilzit: sinds kort is er een richtlijn voor de zorg om deze patiënten te onderzoeken en te helpen. En in ons land lopen er vier heel grote onderzoeken naar de gevolgen van de aandoening én een goeie behandeling, want die bestaat nog altijd niet.