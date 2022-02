Paul Magnette wil e-commerce dan toch niet uitbannen: “Daar is natuurlijk geen sprake van”

PS-voorzitter Paul Magnette: “Laat België maar een land worden zonder e-commerce, met échte winkels”

Net in de week waarin de regering zich zal buigen over het versoepelen van avondarbeid in de e-commerce, laat PS-voorzitter Paul Magnette weten dat hij de sector liever kwijt dan rijk is. Van nachtwerk - dat weliswaar ook niet op tafel ligt - wil hij niet weten. “Dat moet je beperken tot domeinen waar het strikt noodzakelijk is, zoals in ziekenhuizen of bij de politie”, zegt hij in een zopas gepubliceerd interview met ‘Humo‘. Dat dat jobs kost, daar ligt hij niet van wakker - integendeel. “Na de kernuitstap wil ik graag de e-commerce-uitstap realiseren.”

7 februari