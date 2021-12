Paul Lannoye, een van oprichters Ecolo, is overleden

Lannoye werd geboren in 1939 en was doctor in de astrofysica. In 1975 stichtte hij de Belgische tak van de vereniging “Les Amis de la Terre”. Hij was een van de stichters van Ecolo in 1980. Van 1980 tot 1983 en van 1985 tot 1988 was hij federaal secretaris van de partij. In 1982 werd hij verkozen tot gemeenteraadslid in Namen. Die functie legde hij in 1988 neer toen hij senator werd.