Patrick Lefevere blijft het volste vertrouwen bewaren in huidige klassieke kern: “Als ík ga panikeren, hebben we pas echt een probleem”

Kortenberg Man (63) met geweld beroofd tijdens verkoop van horloge van 25.000 euro: “Slachtof­fer nodigde kandidaat-ko­per thuis uit”

In Kortenberg is een 63-jarige man het slachtoffer geworden van diefstal met geweld nadat hij een horloge ter waarde van 25.000 euro probeerde te verkopen. De zestiger had de kandidaat-koper leren kennen via 2dehands.be en nodigde hem thuis in Kortenberg uit. De verdachte sloeg de man neer en ging aan de haal met het peperdure uurwerk.

14 april