Parlementaire onderzoekscommissie naar PFOS-vervuiling start vrijdag zonder PVDA

India boekt vaccinatie­re­cord met 7,8 miljoen prikken op één dag

18:48 In India hebben maandag 7,8 miljoen mensen een coronovaccin toegediend gekregen, een record. De afgelopen weken lag het daggemiddelde in het land van 1,4 miljard inwoners op ongeveer 3 miljoen. Een verklaring voor de stijging is dat alle volwassenen nu gratis een prik kunnen halen, terwijl voorheen in veel gevallen moest worden betaald.