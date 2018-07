Parkeerverbod voor wielerwedstrijd 18 juli 2018

02u30 0 Naar aanleiding van een wielerwedstrijd die op 21 juli door Sint-Gillis-Dendermonde trekt, neemt het stadsbestuur enkele extra verkeersmaatregelen.

De renners komen na de Baasrodestraat en de Duivenkeetstraat in Lebbeke via de Eksterstraat Sint-Gillis binnen. Ze rijden vervolgens via de Olieslagerstraat, Torrestraat en Volaardestraat opnieuw naar de Baasrodestraat. De wedstrijd start om 15 uur en eindigt om 19 uur. Om alles veilig te laten verlopen, geldt er vanaf 13 uur een parkeerverbod in alle straten van het parcours. Voertuigen mogen er ook niet stilstaan.





(DND)