Parafonenkoor zoekt loods 19 juli 2018

De jeugdwerking van het Parafonenkoor uit Opdorp is op zoek naar een grote ruimte of loods.

Die moet dienen voor de opbouw en stockage van het decor van een volgende productie van het kinder- en jeugdkoor. Dat brengt elk jaar een grote show. De loods is nodig van februari 2019 tot eind mei 2019. "Liefst bevindt ze zich in de buurt van Opdorp", zegt Sam Wauters van het Parafonenkoor. "Ideaal zou zijn dat deze ruimte ook kan dienen als repetitieruimte gedurende diezelfde periode. En nog idealer was het als ze ook midden mei als voorstellingsruimte kan dienen." Wie dergelijke loods of ruimte heeft of iemand kent die zoiets bezit, kan contact opnemen via info@parafonenkoor.be of 0479/85.11.64. (DND)