Papa verzweeg dat Jairon (14) acht weken dood lag, mama getuigt over machteloosheid en verdriet: “Ze lieten die jongen verhongeren, zoals Julie en Mélissa in de kelder van Dutroux”

Afrikaanse Unie gerustge­steld na gesprek met Poetin over voedsel

Afrikaanse Unie-voorzitter Macky Sall is “gerustgesteld” na een gesprek met de Russische president Vladimir Poetin over de voedselcrisis door de oorlog in Oekraïne. Volgens Sall, ook president van Senegal, is Poetin zich ervan bewust dat de crisis in Oekraïne ernstige problemen veroorzaakt voor onder meer Afrikaanse economieën.

3 juni