Papa van slachtoffer Miguel (2) reageert bij VTM NIEUWS: “Ik dacht: het gebeurt toch niet opnieuw”

Ex van ontvoerder Dean (4) getuigt: “Hij heeft zijn les duidelijk nog niet geleerd”

Het nieuws over Dave De Kock (34) doet oude wonden openrijten bij Sandra Verbeek (35) uit Weelde (Ravels). De Kock was in 2008 verantwoordelijk voor de dood van haar zoontje Miguel Van Kriekinge (2). Hij mishandelde de peuter zo zwaar dat het jongetje overleed aan zijn verwondingen. “Mijn zoontje is er niet meer. Hopelijk overleeft dit kindje het wel”, reageert Sandra.

20:37