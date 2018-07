Paardenommegang 19 juli 2018

Het Sint-Anna-team organiseert op 21 juli een begeleide paardenwandeling in en rond Bambrugge. Wie wil deelnemen, blaast om 14.30 uur verzamelen in de weide naast de begraafplaats aan de Tweekerkenstraat, tussen Bambrugge en Burst. Meer informatie via 0498/06.07.31. (KMJ)