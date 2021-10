OVERZICHT. Weer meer dan duizend covidpatiënten in onze ziekenhuizen, maandag record van meer dan 6.500 nieuwe besmettingen

Showbizz ‘Red Sandra’ ontroert bekend Vlaanderen

21 oktober Donderdagavond ging in Kinepolis Antwerpen ‘Red Sandra’ in première. Deze film, van Jan Verheyen en zijn vrouw Lien Willaert, vertelt het waargebeurde verhaal van de familie Massart dat tien jaar geleden heel wat aandacht trok. William en Olga (Sven De Ridder en Darya Gantura) krijgen onverwacht de diagnose dat hun zesjarige dochtertje Sandra lijdt aan MLD, een zeldzame spierziekte. Ze heeft nog ongeveer een jaar te leven. William weigert de hoop op te geven en start een kruistocht tegen de farma-industrie. En dat verhaal kwam serieus binnen bij de aanwezige BV’s. Na afloop rolden er niet alleen tranen over hun wangen, maar heerste er ook veel boosheid. “Dit is de ergste nachtmerrie die je als ouder kan overkomen”, klonk het bij de aanwezigen.