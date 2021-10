OVERZICHT. Weer meer dan duizend coronapatiënten in onze ziekenhuizen, maandag record van meer dan 6.500 nieuwe besmettingen

Liefdes­brief van oom Queen Elizabeth geveild voor meer dan 8.000 euro

21 oktober Een liefdesbrief geschreven door de Britse koning Edward VIII, oom van Queen Elizabeth II, is donderdag geveild voor 7.000 Britse pond (ongeveer 8.400 euro). In 1936 werd de royal tot koning gekroond, maar deed in hetzelfde jaar ook troonsafstand. De brief werd gekocht door een anonieme bieder. Dat maakt veilinghuis Cheffins in Cambridge bekend.