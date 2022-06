OVERZICHT. Van modderstromen in Landen tot wateroverlast op dancefestival Extrema Outdoor in Houthalen-Helchteren: heel het land moest vandaag afrekenen met grote hoeveelheden neerslag

Op verscheidene plaatsen in ons land is er wateroverlast door zware regenval. In de Vlaams-Brabantse gemeente Landen zit de crisiscel samen. Daar liep het station compleet onder water en is er sprake van modderstromen. Ook op dancefestival Extrema Outdoor in Houthalen-Helchteren is er sprake van wateroverlast: het festival heeft bezoekers gevraagd hun aankomst uit te stellen tot 19 uur of later. Eerder vandaag stonden in Waregem , Sint-Baafs-Vijve , Zulte en Lievegem al straten blank.

Na code oranje in Oost- en West-Vlaanderen deze voormiddag, kondigde het KMI namiddag ook de waarschuwingscode oranje af in de provincies Antwerpen en Limburg. “Aan het begin van deze namiddag trekt een golf van plaatselijk intense buien, soms vergezeld van onweer, over ons land”, aldus het KMI. “Dat wordt gevolgd door een andere reeks vrij actieve buien en onweders vanaf Frankrijk. In meerdere streken ten zuiden van Samber en Maas en evenals in de provincies Limburg en Antwerpen verwachten we meer dan 40 liter per vierkante meter regen in 6 uur tijd.”

“Het is mogelijk dat er op korte tijd veel regen kan vallen, en dat het ter plekke blijft uitregenen. Dat kan lokaal voor problemen zorgen”, zo voorspelde VTM-weervrouw Jill Peeters. “Het is een beetje een alles-of-niets-verhaal: op sommige plekken malse regen, op andere plekken intensieve aanhoudende buien.”

Inmiddels geldt er nergens in het land nog code oranje. Ook code geel is in Vlaanderen (bijna) afgelopen. In Antwerpen en Vlaams-Brabant is dat sinds 19 uur, in Limburg geldt nog code geel tot 20 uur.

Tot dit tijdstip geldt code geel in uw provincie • Limburg: tot zondag 20 uur • Antwerpen, Vlaams-Brabant en Brussel: tot zondag 19 uur Volledig scherm KMI code geel 5/06 © KMI Wat betekent ‘code geel’? Bij code geel waarschuwt het KMI om ‘waakzaam’ te zijn. Een code geel kan maximaal 48 uur worden afgekondigd voor het bewuste weerfenomeen en wanneer er minstens 65 procent zekerheid is dat aan de criteria voldaan wordt. In dit geval wordt er gewaarschuwd voor onweer met veel neerslag op korte tijd: tot 30 liter neerslag per vierkante meter in 1 uur tijd. Dat er in twee provincies ook code oranje werd afgekondigd, is te danken aan de aanhoudende regen op verschillende plaatsen: daar wordt meer dan 40 liter neerslag per vierkante meter verwacht op 6 uur tijd.

Straten blank in West- en Oost-Vlaanderen

De buien bleven deze voormiddag al hangen tussen West en Oost-Vlaanderen, vertelt weervrouw Jill Peeters in VTM NIEUWS. “Dat ging gepaard met onweerhoeveelheden, meer dan 40 liter per vierkante meter. Op sommige meetpunten is dat meer dan ze te verwerken kregen in de hele maand mei", klinkt het.

In de streek rond Lievegem in het Meetjesland bij Gent is er door de hevige regenval heel wat wateroverlast. Verschillende straten staan er blank en huizen dreigen onder water te lopen. De brandweer heeft vanochtend al 60 interventies gedaan, maar verwacht nog de hele dag bezig te zijn met het water weg te pompen.

Ook Landen kreeg het zwaar te verduren door zware regenval. Zo liep Waasmont al onder water. Daar kwam een belbus vast te zitten en was er sprake van een modderstroom. Ook Linter kreeg heel wat regen te verwerken. Vanuit de velden in Neerhespen trok een modderstroom in de richting van het dorp. In Landen zelf liep het station onder, waardoor het treinverkeer onderbroken moest worden. Het water stroomt in Landen eveneens door de straten. Burgemeester Gino Debroux (L’anders) zit momenteel samen met de crisiscel.

Volledig scherm Wateroverlast in Neerhespen. © Laura Puttevils

Situatie in Vlaams-Brabant en Limburg

Hevige regenbuien veroorzaken ook problemen op de verkeerswisselaar tussen de E313 en de E314 in Lummen. Voor het verkeer op de E314 komende van Luik (naar Antwerpen) met de E314 richting Leuven en Heerlen is de afrit versperd. De afrit van de E313 in de rijrichting van Antwerpen naar de E314 rijrichting Nederland is door wateroverlast volledig afgesloten.

Het dancefestival Extrema Outdoor in Houthalen-Helchteren ondervindt ook hinder door de hevige regenval. Via alle communicatiekanalen is afgekondigd om zondag zo veel mogelijk aankomsten op het festivalterrein uit te stellen tot minstens 19 uur of later. Dat maakte burgemeester Alain Yzermans (Vooruit) bekend. Hij gaf ook mee dat de Donderslagweg tot aan de Hofstraat door wateroverlast is afgesloten.

Meer zuidelijk in Limburg ontstond er hinder in Hoeselt, Gingelom en Riemst. In Millen bij Riemst sleurde de regen modder vanop de akkers mee. In Montenaken (Gingelom) zijn verscheidene straten overstroomd. De technische dienst is druk in de weer om ondergelopen straten af te zetten. Inwoners kunnen bij de technische dienst op de Ambachtsweg zandzakjes afhalen. Ook sommige inwoners van Herk-De-Stad hebben last van de regenbuien. De technische dienst legt de nodige zandzakjes klaar.

Wallonië

Zware regenval veroorzaakte ook overstromingen in de provincie Namen en vooral in Andenne. Dat meldt de brandweer van de hulpverleningszone NAGE. De regenval begon omstreeks 13 uur. Verschillende wegen stonden snel onder water en huizen werden door wateroverlast getroffen. Video’s op sociale media tonen dat ook een deel van de E42 tussen Andenne en Namen onder water staat.

In het Henegouwse Ressaix (Binche) is door een blikseminslag brand ontstaan in een appartementsgebouw. De eenentwintig bewoners moesten geëvacueerd worden omdat het gebouw tijdelijk niet langer bewoonbaar is. Dat hebben de gemeentelijke autoriteiten gemeld.

Sommige bewoners zijn bij familie ondergebracht, voor de anderen heeft het OCMW hotelkamers besproken. De komende dagen zal de staat van het gebouw nagetrokken worden.

Vanochtend moest de brandweer op verschillende plaatsen ook al uitrukken voor wateroverlast:

15.000 mensen zonder stroom in Frankrijk

Het onweer is het gevolg van een reeks hevige regen- en onweersbuien die vanuit Frankrijk over ons land trekken. Het noodweer kostte zaterdag in Rouen het leven aan een vrouw, die vast kwam te zitten in haar auto en die werd meegesleurd door het water. “Bij ons zal het onweer minder hevig zijn, aangezien de temperatuur hier iets lager is en er geen sprake is van hevige stormwinden. Ook hagelbuien hoeven we niet te vrezen", stelt Dehenauw gerust.

Nog steeds zitten 15.000 mensen zonder elektriciteit, bevestigt de Franse minister van Binnenlandse Zaken Gerald Darmanin. Verder maakte Darmanin melding van dertien lichtgewonden en twee ernstige gewonden, onder wie een 13-jarig meisje.