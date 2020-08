OVERZICHT. In deze landen mogen Belgen niet meer binnen of moeten ze verplicht in quarantaine TTR

18 augustus 2020

20u16 50 Belgen die naar Zwitserland willen reizen, zullen vanaf donderdag ter plaatse tien dagen in quarantaine moeten. Niet alleen in Zwitserland, maar ook in andere Europese landen gelden strenge toegangsvoorwaarden. Meer nog, in sommige landen zijn Belgische reizigers zelfs niet langer welkom. Wij maakten een overzicht.



In deze landen zijn Belgen niet langer welkom:

- Denemarken: sinds 15 augustus staat ons land op de lijst met ‘banned countries’ en is toerisme geen geldige reden voor iedereen die in België woont (van welke nationaliteit ook).

- Finland: sinds 10 augustus worden Belgen niet meer toegelaten in Finland. Uitzonderingen daarop zijn professionele verplaatsingen, familiebezoek, studenten en permanente residenten. Bij aankomst moet je sowieso twee weken in quarantaine.

- Litouwen: sinds 3 augustus mogen reizigers vanuit België het land niet meer binnen.

- Spanje: de gemeente Totana (Murcia) is in lockdown. Het is tot nader order verboden de gemeente binnen te komen of te verlaten.

In deze landen is een test verplicht:

- Cyprus: reizigers naar Cyprus moeten minder dan 72 uur voor het instappen op hun vlucht een Covid-test ondergaan.

- Griekenland: alle reizigers moeten bij aankomst een negatieve Covid-test kunnen voorleggen, uitgevoerd binnen de 72 uur voor aankomst.

- IJsland: reizigers moeten bij aankomst een Covid-test ondergaan ofwel ter plaatse twee weken in quarantaine gaan.

In deze landen is quarantaine verplicht:

- Duitsland: reizen is mogelijk, onder voorwaarden voor mensen die zich de voorbije 14 dagen in de provincie Antwerpen bevonden. Zij moeten ofwel een negatieve Covid-test van minder dan 48 uur voor aankomst kunnen voorleggen of bij aankomst in quarantaine gaan, een test afnemen en het resultaat afwachten.

- Estland: een verplichte quarantaine van 14 dagen.

- Ierland: een verplichte quarantaine van 14 dagen.

- Letland: een verplichte quarantaine van 15 dagen. Ook is het verplicht om een formulier in te vullen.

- Nederland: quarantaine “sterk aanbevolen” voor reizigers uit provincie Antwerpen.

- Noorwegen: een verplichte quarantaine van 10 dagen.

- Slovenië: een verplichte quarantaine van 14 dagen.

- Verenigd Koninkrijk: een verplichte quarantaine van 14 dagen.

- Zwitserland: vanaf donderdag een verplichte quarantaine van tien dagen.

Reizen verboden naar deze landen:

- Alle niet-essentiële reizen buiten de Europese Unie en de Schengenzone zijn nog altijd verboden.

- Bulgarije: regio’s noordoosten en zuidwesten

- Denemarken

- Finland

- Litouwen

- Malta

- Roemenië: regio’s Boekarest-Ilfov, Centrum, Noord West, Noordoosten, zuidoosten, Zuid-Muntenia en Zuid West Oltenia.

- Spanje: autonome regio Aragón, autonome regio Navarra, provincie Barcelona en provincie Lleida (autonome regio Catalonië), provincie Biscaje (autonome regio Baskenland), provincie Soria (autonome regio Castilla y Leon), steden Aranda de Duero (provincie Burgos), Iscar en Pedrajas de San Esteban (provincie Valladolid).

- Verenigd Koninkrijk: Leicester, Aberdeen.



