OVERZICHT. Deze telefoons van Samsung, Xiaomi en andere merken krijgen upgrade naar Android 13

Met Android 13 zet Google verder in op het personaliseren van je smartphone. Zo wordt het mogelijk om appicoontjes af te stemmen op de kleuren van je achtergrond. Ook wordt het mogelijk om per app een taal in te stellen. Dat is handig voor wie meerdere talen spreekt.

Verder interessant: apps die je downloadt na de upgrade naar Android 13 zullen je expliciet moeten vragen om meldingen te sturen. Dat is ook hoe het werkt in iOS van Apple. Wie behalve een Android-telefoon ook een Chromebook gebruikt, zal chatapps kunnen streamen naar dat type laptops.

Volledig scherm Appicoontjes zal je vanaf Android 13 kunnen aanpassen aan de kleuren van in je achtergrond. © Google

Deze nieuwe functies en nog veel meer zitten in de versie van Android die Google heeft ontwikkeld. Fabrikanten hebben enige flexibiliteit om het uiterlijk ervan aan te passen, zoals bijvoorbeeld Samsung en Xiaomi sterk doen. Ook zijn ze niet verplicht om alle functies over te nemen en kunnen ze eigen mogelijkheden toevoegen.

Samsung

De Koreaanse techgigant is al gestart met het uittesten van Android 13 op Galaxy S22-smartphones in het buitenland. Samsung noemt de aanpassingen aan Android dit jaar One UI 5. Eén van de extra’s in die update is de mogelijkheid om widgets van dezelfde grootte over elkaar te plaatsen.

Volledig scherm Widgets van dezelfde grootte over elkaar plaatsen zal mogelijk worden in One UI 5, Samsungs interpretatie van Android 13. © Samsung

Deze toestellen krijgen alvast gegarandeerd de nieuwste snufjes, laat het bedrijf weten aan onze redactie: Samsung Galaxy S22, S22+, S22 Ultra; Samsung Galaxy S21, S21+, S21 Ultra en S21 FE; Samsung Z Fold 4, Flip 4, Fold 3 en Flip 3; Samsung Galaxy Tab S8, S8+ en S8 Ultra.

Voor oudere modellen heeft het bedrijf nog geen eenduidige lijst. “Na intensive testen met de Belgische operatoren zullen we gefaseerd Android 13 gaan uitrollen. De verwachting is dat dit eind dit jaar, begin volgend jaar gaat plaats vinden”, laat Samsung verder weten over de timing aan onze redactie.

Xiaomi

Ook Xiaomi test alvast Android 13 uit, bij een zeer beperkt aantal gebruikers van de Xiaomi 12 en 12 Pro. Een timing voor een brede uitrol geeft het bedrijf niet. Deze smartphones zullen Android 13 krijgen: Xiaomi 12 Pro, Xiaomi 12 Lite, Xiaomi 12, Xiaomi 11T Pro, Xiaomi 11T, Xiaomi 11 Lite NE, Redmi Note 11S, Redmi Note 11 Pro+, Redmi Note 11, Redmi 10C, Redmi 10 2022 en Redmi 10.

OPPO

OPPO heeft de update naar Android 13 de naam ColorOS 13 gegeven en organiseert 18 augustus een heuse persconferentie om de nieuwigheden voor te stellen. Over een tijdlijn is nog niets gelost.

Het bedrijf gaf onze redactie wel alvast een lijst met smartphones die upgrade krijgen: OPPO A74, OPPO A76, OPPO A77, OPPO A96, OPPO Reno6, OPPO Reno6 Pro, OPPO Reno7, OPPO Reno8 Lite, OPPO Find X2, OPPO Find X2 Pro, OPPO Find X3 Lite, OPPO Find X3 Neo, OPPO Find X3 Pro, OPPO Find X5 Lite, OPPO Find X5 en OPPO Find X5 Pro.

OnePlus

Android 13 zal om te beginnen uitgerold worden bij de OnePlus 10 Pro, volgens het bedrijf volgt de OnePlus 10T nog later dit jaar. Bij die eerste is alvast een bètatest gaande. In OxygenOS 13 zal het ontwerp van de software er opvallend anders uitzien, is te lezen in een forumpost. OnePlus vond naar eigen zeggen inspiratie in water.

Volledig scherm Een eerste indruk van OxygenOS 13. Dat is hoe OnePlus de update naar Android 13 noemt. © OnePlus

Deze smartphones kunnen rekenen op OxygenOS 13: OnePlus 8, OnePlus 8 Pro, OnePlus 8T, OnePlus 9, OnePlus 9 Pro, OnePlus 9R, OnePlus 9RT, OnePlus 10R, OnePlus 10 Pro, OnePlus 10T, OnePlus Nord 2, OnePlus Nord 2T, OnePlus Nord CE, OnePlus Nord CE 2 en OnePlus Nord CE 2 Lite

POCO

Het zustermerk van Xiaomi gebruikt dezelfde softwareschil en geeft evenmin een timing. Deze apparaten krijgen alvast zeker de upgrade naar Android 13: POCO X4 Pro, POCO M4 Pro, POCO M4 en POCO M3 Pro.

Nothing

De start-up heeft slechts één telefoon te updaten naar Android 13: de Phone (1). Wanneer eigenaars de nieuwe software kunnen verwachten, kon men nog niet mededelen.

Ook aan Nokia, Motorola, Fairphone, Sony en ASUS werd de vraag gesteld welke smartphones de Android 13-upgrade krijgen en wanneer. Die fabrikanten konden niet tijdig antwoorden.

