OVERZICHT. Apple voert met iPhone 14 prijsverhogingen van 200 euro door: ook Apple Watch Ultra van 999 euro voor extreme sporters

Daar zijn ze dan: de nieuwe iPhone 14-smartphones! Naast die vier telefoons waren er ook drie Apple Watches en ook een update aan de AirPods Pro. De goedkoopste nieuwe iPhone zal je wel een pak meer kosten dan vorig jaar het geval was. Alles wat Apple aankondigde, lees je in dit overzicht. Onderaan het artikel kan je het event herbeleven door de liveblog te herlezen.

Tim Cook, de CEO van Apple, startte de persconferentie met te bevestigen dat het zou gaan over de Apple Watch, iPhone en AirPods. Zoals de geruchten hadden aangegeven, dus.

iPhone 14 en iPhone 14 Plus: de laagste prijs voor een nieuwe iPhone gaat fors omhoog

Volledig scherm De nieuwe iPhone 14 en iPhone 14 Plus zal beschikbaar zijn in vijf verschillende kleuren. © Apple Inc

De innovatie van de iPhone dit jaar: geen Mini-, maar wel een Plus-model. Je zal dus kunnen kiezen tussen een 6,1 of 6,7 inch scherm. Intern zijn de smartphones ook opnieuw ontworpen, waardoor ze de warmte van de processor beter wegwerken. De iPhone 14 Plus moet ook de beste batterijduur van alle Apple-telefoons ooit hebben, volgens Apple.

Op vlak van processor is er weinig veranderd ten opzichte van vorig jaar. Wel is het scherm minder gemakkelijk te breken. De hoofdcamera kan beter foto’s nemen in situaties waar het licht minder goed is, dankzij de grotere sensor.

De selfiecamera van de iPhone 14 en iPhone 14 Plus kan voor het eerst automatisch focussen. De iPhone 14 kan video’s maken in een actiemodus. Ben je bijvoorbeeld aan het rennen, dan zal het beeld minder hard schudden. Daardoor hoef je geen extra accessoires mee te nemen.

Zoals bij de nieuwe Apple Watches — waarover verder in dit stuk meer — zal de iPhone 14 kunnen detecteren wanneer je in een auto-ongeluk terecht bent gekomen. Er is ook een functie om een satellietverbinding te activeren in geval van nood waar wifi of mobiel internet geen optie is. Daarmee kan je een SOS-bericht versturen, maar ook je locatie delen via die verbinding. De satellietfunctie zal beschikbaar zijn in de VS en Canada.

Voor de iPhone 14 zal je minstens 1.019 euro moeten ophoesten en voor de iPhone 14 Plus 1.169 euro. Vorig jaar betaalde je 809 euro voor de iPhone 13 Mini en 909 euro voor de iPhone 13. Dat betekent een prijsstijging van 210 euro voor de goedkoopste nieuwe iPhone. Ze zijn vanaf vrijdag te bestellen en te koop vanaf 16 september.

iPhone 14 Pro en iPhone 14 Pro Max: selfiecamera neemt minder plaats in

De ‘notch’ met selfiecamera en FaceID-gezichtsherkenning is niet meer. Het wordt vervangen door het ‘Dynamic Island’. Dat verstopt de camera’s van het scherm met bijvoorbeeld een timer of navigatiegegevens. Daarnaast kan het scherm altijd aan blijven staan, zonder dat de batterijduur er sterk onder lijdt. Het scherm zal dan minder vaak verversen en gedimd worden.

In deze iPhones zit wel een écht nieuwe processor: de A16 Bionic. Apple wil graag dat we weten dat de concurrentie niet in de buurt komt van de rekenkracht van haar processoren. Daarnaast zijn ze ook erg efficiënt en dat helpt de batterijduur langer te maken. Om foto’s en video’s beter te maken, wordt zowat de volledige processor gebruikt.

Volledig scherm De iPhone 14 Pro en 14 Pro Max komt er in vier kleuren. © Apple Inc

De hoofdcamera is voor het eerst eentje van 48 megapixel, dat is vier keer meer dan bij de iPhone 14 en 14 Plus. Tegenover het model van vorig jaar kan de iPhone 14 Pro daardoor dubbel zo goed foto’s nemen in slechte lichtsituaties ten opzichte van de iPhone 13 Pro.

Ook kan je ervoor kiezen om slechts een deel van de foto van de hoofdcamera te gebruiken, waardoor je eigenlijk inzoomt zonder de aparte zoomcamera te gebruiken. Daardoor kan je een bepaald deel van een foto benadrukken zonder al te veel kwaliteitsverlies, claimt Apple.

De ultrabreedhoekcamera kan meer detail vastleggen als je dicht bij het onderwerp zit. Daardoor moet de macromodus meer kunnen vastleggen dan te zien is met het blote oog. Ook de flitser kreeg een upgrade van Apple. De actiemodus kan je uiteraard ook bij de iPhone 14 Pro en 14 Pro Max gebruiken.

De iPhone 14 Pro en iPhone 14 Pro Max zijn vanaf 9 september te bestellen en zijn te koop vanaf 16 september. De prijzen starten respectievelijk aan 1329 en 1479 euro. Dat is een prijsverhoging van 170 en 220 euro ten opzichte van de modellen van vorig jaar.

AirPods Pro: meer detail in je muziek, twee keer krachtigere geluidsdemping

De gloednieuwe AirPods Pro hebben een krachtigere processor dan vorige modellen. De luidsprekers in de draadloze oortjes moeten zorgen voor meer detail in alle soorten muziek. Aan de hand van je iPhone kan je je oor scannen, waardoor de AirPods zich aan jou aanpassen.

De nieuwe processor moet de AirPods Pro van dit jaar ook twee keer krachtiger maken in het dempen van omgevingsgeluid. Daarnaast zitten er extra rubbertjes in de verpakking, zodat het kleinood in meer soorten oren past.

De batterijduur is ook verlengd. Tot zes uur kan je luisteren met één lading, wat 33 procent meer is dan bij de vorige versie. Ben je het doosje kwijt, dan kan de kleine speaker erin een geluidje afspelen zodat je die kan terugvinden. Ook kan je de AirPods Pro draadloos opladen met de lader van je Apple Watch.

De AirPods Pro zijn te bestellen vanaf vrijdag en te koop vanaf 23 september voor 299 euro.

Apple Watch Ultra : voor de buitenbeentjes en extreme sporters

Volledig scherm De Apple Watch Ultra. © Apple Inc

Deze nieuwe smartwatch van Apple is gemaakt voor mensen die er graag op uit trekken. De Apple Watch Ultra is een pak steviger gebouwd dan de klassieke Apple Watch. Bovendien kan de batterij 36 uur mee, na slechts één lading. Met een energiebesparingsmodus kan de batterij tot 60 uur volhouden.

De GPS is krachtiger, waardoor je route meer gedetailleerd te volgen is. Ook kan de Watch Ultra je afgelegde route tonen, zodat je de weg kan terugvinden. Het 49 millimeter grote scherm is beschermd door een versterkt saffierglas, met titanium voor de rest van de smartwatch. Dat metaal komt ook uit boven het glas van het zeer heldere scherm, volgens Apple helpt dat het display beter beschermen.

De Apple Watch Ultra heeft een extra knop, naast de draaiknop die elke Apple Watch heeft. Beide zijn ontwikkeld om gemakkelijker in gebruik te zijn als je handschoenen draagt. De actieknop kan handig zijn voor duatleten en triatleten: één druk en de Apple Watch Ultra wisselt tussen de verschillende sporten. Je kan die knop ook zelf instellen.

Er is een krachtigere luidspreker en betere microfoons. Die maken het handiger om te bellen wanneer er veel wind is. De Watch Ultra kan een luid alarm afspelen, voor het geval je verdwaald bent op een afgelegen locatie. Dat signaal is tot 160 meter ver te horen. De Apple Watch Ultra is bestand tegen de krachten die er zijn tijdens intense watersporten. Bovendien kan je het gebruiken tot 100 meter diep.

De prijs is al even stevig als de Apple Watch Ultra zou moeten zijn. Je betaalt voor deze smartwatch met mobiele internetverbinding 999 euro. Bestellen kan vanaf vandaag en is beschikbaar vanaf 23 september.

Apple Watch 8: gezondheid en veiligheid voorop

Volledig scherm De vier beschikbare kleuren van de Apple Watch Series 8. © Apple Inc.

Nieuw in de Apple Watch 8 is een temperatuursensor, die zal gebruikt worden om de menstruatiecyclus beter te volgen. Dat doet de techgigant op basis van wetenschappelijke modellen, maar de gegevens blijven privé, zelfs voor Apple. De Watch 8 detecteert ‘s nachts verschillen in temperatuur. Die kunnen het gevolg zijn van alcoholgebruik of sportieve activiteiten, maar ook hormonen ten gevolge van de ovulatie. De Watch 8 zal een melding kunnen geven als het denkt dat die begonnen is. “Het wordt afgeraden om de app Cyclus bijhouden als vorm van anticonceptie te gebruiken”, schrijft Apple in haar persbericht over de smartwatch.

Twee nieuwe bewegingssensoren in de Apple Watch 8 kunnen detecteren dat je in een auto-ongeluk bent terecht gekomen. Het systeem zal enkel actief zijn wanneer je in de auto zit en de gegevens worden enkel verwerkt als de Watch 8 denkt dat er een ongeluk is gebeurd. Dan geeft de smartwatch de mogelijkheid om de hulpdiensten te bellen.

Ook nieuw is een modus die het energieverbruik van de Apple Watch verlaagt. Die is beschikbaar voor alle modellen sinds de Apple Watch Series 4, als je update naar watchOS 9. Wanneer je die functie aanzet, zal het scherm niet meer volledig aan blijven staan. Ook het automatisch detecteren van sportactiviteiten blijft uit.

De nieuwe Apple Watch Series 8 is vanaf vandaag te bestellen en vanaf 16 september te koop. De adviesprijs is 499 euro voor het standaardmodel.

Apple Watch SE: instapmodel krijgt update

Volledig scherm De drie nieuwe types Apple Watch op een rijtje. © Apple Inc.

De nieuwe Apple Watch SE zal een pak goedkoper zijn dan de Series 8, maar krijgt toch een heel aantal van de functies. Zo krijgt het ook de sensoren om auto-ongelukken te detecteren en dezelfde snelle processor als de Series 8. De prijs zal 299 euro zijn voor het standaardmodel. Ook deze is vanaf vandaag te bestellen en vanaf 16 september te koop.

Herlees hieronder onze liveblog.

