OVERZICHT. Alles wat je moet weten over wat er afgelopen nacht in Oekraïne gebeurde

Gevechten

• Bij Russische luchtaanvallen op de belangrijke havenstad Marioepol, in het zuidoosten van Oekraïne, zijn al 128 inwoners opgenomen in het ziekenhuis. Dat stelt de burgemeester Vadym Boychenko. De claim kon nog niet door een onafhankelijke instantie gecontroleerd worden.

• In Zjytomyr, op zo'n 140 kilometer ten westen van hoofdstad Kiev, werden in de avond en nacht luchtaanvallen gemeld. Het gaat vermoedelijke om Russische Kalibr-kruisraketten die diverse gebouwen hebben geraakt, waaronder een ziekenhuis. Dat meldt het Oekraïense nieuwsagentschap Unian. Op sociaalnetwerksites zijn beelden van brandende huizen te zien.

• In Charkiv, de tweede grootste stad van het land, hebben luchtlandingstroepen vannacht “een ziekenhuis aangevallen”, zo staat in een mededeling die het Oekraïense leger op Telegram verspreidt. “Er is een gevecht aan de gang tussen de indringers en de Oekraïners.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

België sluit ambassade in Kiev

De Belgische ambassade in de Oekraïense hoofdstad Kiev is gesloten wegens “de evolutie van de veiligheidssituatie in het land”. Het personeel van de ambassade heeft Oekraïne verlaten. Dat meldt de FOD Buitenlandse Zaken op dinsdagavond laat.

• “Consulaire bijstand aan Belgen die zich nog in Oekraïne bevinden, zal verder worden verleend door de consulaire teams die aanwezig zijn aan verschillende grenspunten met Oekraïne en door het Crisiscentrum van de FOD Buitenlandse Zaken”, aldus de mededeling van Buitenlandse Zaken.

• Buitenlandse Zaken weet van zeker 276 Belgen en nauwe familieleden in Oekraïne. Ons land is ook verantwoordelijk voor achttien Luxemburgers in het land.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Joe Biden: “Poetin meer geïsoleerd dan ooit tevoren”

De Russische president Vladimir Poetin is nu “meer geïsoleerd van de wereld dan ooit tevoren” als gevolg van sancties die werden ingesteld na de invasie in Oekraïne. Dat heeft de Amerikaanse president Joe Biden dinsdagavond (lokale tijd) verklaard in zijn eerste State of the Union, die in grote mate overschaduwd werd door de oorlog in Oekraïne.

• Biden bevestigde tijdens de toespraak voor de beide kamers van het Amerikaans Congres ook dat hij het Amerikaanse luchtruim wil sluiten voor alle Russische vluchten.

• De State of the Union werd bijgewoond door de Oekraïense ambassadeur Oksana Markarowa. Ondanks herhaaldelijke verzoeken van Kiev is de VS niet bereid om Amerikaanse troepen naar het land te sturen of een “no-fly zone” in te stellen in Oekraïne.

• Wel prees Biden de Oekraïense burgers. “Hun onverschrokkenheid, moed en vastberadenheid inspireren de wereld,” zegt hij. “Poetin kan Kiev omsingelen met tanks, maar hij zal nooit het hart en de ziel van de Oekraïners winnen.”

Volledig scherm De Oekraïense ambassadrice Oksana Markarowa kon rekenen op een omhelzing van first lady Jill Biden. © AP

Belarus gaat troepen inzetten aan grens met Oekraïne en Polen

• Dictator Aleksandr Loekasjenko van Belarus heeft het leger de opdracht gegeven in het zuiden van het land extra troepen in te zetten aan de Oekraïense grens. De bondgenoot van Poetin pleit ook voor bijkomende troepen aan de Poolse grens, om Wit-Rusland te beschermen tegen een eventuele operatie van de NAVO.

Sancties

• Canada sluit zijn havens voor Russische schepen. Eerder sloot het land al zijn luchtruim af voor Russische vliegtuigen en werd import van Russische olie verboden. Ook mogen financiële instellingen geen handel meer doen met de centrale bank van Rusland. Het Noord-Amerikaanse land bekijkt ook hoe bezittingen van Russische bedrijven en zakenmensen aangepakt kunnen worden.

• De Russische autoriteiten hebben de toegang geblokkeerd tot een bekende onafhankelijke televisiezender en een commercieel radiostation. Daarmee willen ze hun greep versterken op de berichtgeving over de Russische invasie in Oekraïne.

• De Europese Unie verbiedt op haar beurt per vandaag uitzendingen van de Russische staatsmedia RT en Sputnik.

Bedrijfsleven bouwt belangen in Rusland verder af

• De Italiaanse oliemaatschappij Eni is van plan om zijn belang in de gaspijpleiding Blue Stream van de hand te doen. Dat maakte het bedrijf dinsdag bekend. Blue Stream loopt van Rusland naar Turkije via de Zwarte Zee. Eni bezit de helft van de pijpleiding, de andere helft is van het Russische aardgasconcern Gazprom. Ook de Amerikaanse oliereus ExxonMobil gaat zich progressief terugtrekken. De voorbije dagen kondigden ook onder meer olie- en gasbedrijven Shell, BP en Equinor aan dat ze uit Russische projecten zouden stappen.

• De Amerikaanse motorbouwer Ford schort zijn activiteiten in Rusland op wegens de inval in Oekraïne. Dat liet de Amerikaanse autobouwer dinsdag weten. In de afgelopen jaren bouwde Ford zijn activiteiten in Rusland al aanzienlijk af, zegt het bedrijf.

• Ook techgigant Apple stopt met de verkoop van producten aan Rusland. Eerder schakelde het bedrijf al zijn betalingssysteem uit in het land.

• De Amerikaanse vliegtuigbouwer Boeing heeft dinsdag (lokale tijd) aangekondigd dat het zijn steun aan Russische luchtvaartmaatschappijen en zijn werkzaamheden in Moskou tot nader order opschort. Ook het kantoor in Kiev wordt gesloten.

Economische hulp

De Wereldbank is een noodhulppakket van 3 miljard dollar (2,7 miljard euro) aan het voorbereiden voor Oekraïne. Een eerste schijf van 350 miljoen dollar (315 miljoen euro) moet deze week al worden vrijgemaakt. Dat heeft de organisatie dinsdagavond samen met het Internationaal Monetair Fonds (IMF) medegedeeld.