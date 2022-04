Overweeg je een carrièreswitch? 7 tips voor wie de sprong wil wagen

Zit jij tijdens de uitzendingen van het VTM-programma ‘Blind Gesprongen’ nagelbijtend op het puntje van de zetel, jezelf af te vragen of je ook niet beter een carrièreswitch maakt? Lize en Frederik, jobcoaches bij VDAB, snellen je ter hulp met 7 cruciale tips. Ready. Set. Jump!

Tip 1: wees alert voor de signalen

Lize: “Wanneer je op geen enkele ochtend zin hebt om aan het werk te gaan, wanneer je op zondag al met een knoop in je maag ligt, wanneer je de stress van je werk afreageert op je naasten, dan is het wellicht tijd voor iets nieuws. Er zijn verschillende redenen waarom iemand niet meer gelukkig is op het werk: het loon, de sfeer, geen uitdaging meer, een slechte work-life-balans, geen goede verstandhouding met je leidinggevende ...”

Tip 2: durf je job in vraag te stellen

Frederik: “Besef dat een job niet voor het leven hoeft te zijn. Wie werkt, bevindt zich in de luxepositie om die job op regelmatige basis in vraag te stellen. Doe af en toe eens de post-it-oefening: schrijf op de ene post-it wat jou energie geeft op de werkvloer en op de andere welke zaken net energievretend zijn. Op die manier maak je een balans op en kom je te weten langs welke kant de balans zwaarder weegt. Het is altijd slim om na te denken over je loopbaan en om deze – al dan niet op een andere werkplek – in beweging te brengen.”

Quote Investeer in jezelf! Een degelijke opleiding is vaak datgene wat mensen de mogelijk­heid geeft om te springen van de ene job naar de andere Lize, jobcoach bij VDAB en in het VTM-programma ‘Blind Gesprongen’

Tip 3: leg je prioriteiten vast

Lize: “Neem geen overhaaste beslissingen, voorbereiding is key. Bepaal jouw prioriteiten op de werkvloer: wat vind jij belangrijk? Wat ontbreekt er momenteel in je job? Bedenk, bespreek, onderzoek of er beterschap mogelijk is in je huidige job. Bespreek met je leidinggevende wat je graag anders ziet, dat geeft hem of haar de kans aan jouw vraag tegemoet te komen. Misschien word je wel aangenaam verrast door de mogelijkheden. Is de conclusie toch dat je beter ander werk zoekt? Neem die prioriteitenlijst mee in je zoektocht. Denk ook na over hoe je ideale werkdag eruit ziet qua uren (dag-, avond- of weekendwerk) en over het loon dat je graag wil verdienen. Ben je bijvoorbeeld bereid om financieel iets in te leveren als je daardoor betere uren hebt of dichter bij huis werkt? Door prioriteiten op te stellen, leg je ook je grenzen vast.”

Tip 4: vertrek in vrede

Lize: “Vertrek niet met slaande deuren op je job, maar zorg voor een fijne verstandhouding én voor een georganiseerde overdracht van je projecten. Zo laat je een goede indruk na bij collega’s en leidinggevenden. Slim, want je weet immers nooit of en wanneer jullie wegen nog eens professioneel kruisen.”

Tip 5: denk in kansen, niet in euro’s

Frederik: “Veel mensen denken nog steeds dat gelukkig zijn op je job recht evenredig is met het bedrag op je loonbrief. Terwijl uit onderzoek blijkt dat onderwaardering, niets meer bijleren en het gevoel niet zinvol bezig te zijn een veel grotere impact hebben op ons welzijn. Staar je niet blind op het financiële stuk en denk liever in kansen. Binnen een organisatie zijn vaak meerdere opties mogelijk. Een eerste stap kan op termijn deuren openen naar andere mogelijkheden.”

Tip 6: breng je netwerk in kaart

Frederik: “We leven in een klein land en staan online met iedereen in verbinding. Stel concrete vragen aan de mensen uit je netwerk. Heb je interesse in een specifieke job? Dan ken je misschien wel iemand die er werkt of ervaring heeft opgedaan. Hoe is de sfeer? Is het bedrijf succesvol? Wat is de bedrijfscultuur? Zo kan je achterhalen of de job én het bedrijf bij jou en jouw waarden passen.”

Tip 7: denk out-of-the-box en investeer in jezelf

Lize: “De meeste mensen zijn geneigd om enkel te zoeken naar jobs die ze kennen of waarin ze al ervaring hebben. Daardoor blijven veel sectoren en beroepen onderbelicht. Durf out-of-the-box te denken en check ook andere beroepen waar jouw persoonlijkheidskenmerken en talenten goed in zouden gedijen. Wie van job wil veranderen, moet bereid zijn om investeringen te doen. Sta open om bij te leren en om opleidingen te volgen. De arbeidsmarkt voorziet bovendien een waaier aan mogelijkheden, want werkgevers zijn vandaag meer dan ooit bereid om te investeren in nieuw talent. Maak er gebruik van!”

Twijfel je aan je carrièrepad of ben je al op zoek naar iets nieuws? De jobcoaches van VDAB staan je bij om de sprong te wagen. Doe de VDAB-loopbaantest en ontdek welke job het best bij jouw interesses en capaciteiten past. In ‘Blind Gesprongen’, elke maandag om 21u55 bij VTM, zie je hoe vijf Vlamingen een nieuwe job aanvaarden die de loopbaanexperts van VDAB voor hen uitzochten.