Overstromingen in Londen door zware regenval

Een deel van de overstro­min­gen kon misschien voorkomen worden: “Stuwdam van Eupen werd veel te laat opengezet”

22 juli Kon een deel van de overstromingen voorkomen worden? In de vallei van de Vesder is steeds meer kritiek op hoe de stuwdam van Eupen is opengezet. Veel te laat namelijk. “Het was een tsunami.” De burgemeester van Verviers vraagt een parlementaire onderzoekscommissie.