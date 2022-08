Overstromingen in Japan: 200.000 inwoners gevraagd te evacueren

In 2021 veroorzaakten hevige regens al een enorme aardverschuiving in het vakantieoord Atami, in het centrum van Japan. Toen kwamen 27 mensen om het leven. In 2018 lieten tijdens het regenseizoen nog 200 mensen het leven bij aardverschuivingen in het westen van Japan. De opwarming van de aarde verhoogt het risico op hevige regenval in Japan, omdat de opgewarmde atmosfeer meer water vasthoudt, zeggen wetenschappers.