Overstromingen in China: meeste neerslag in 140 jaar

Meer dan dertig Duitse moskeeën ontvangen dreigbrie­ven van rechts-extremis­ten

In Duitsland is een onderzoek gestart naar een reeks anonieme dreigbrieven die verstuurd werden naar moskeeën over het hele land. In totaal zijn er al 33 gevallen van dreigbrieven en beledigingen aan moslimgemeenschappen vastgesteld. Dat schrijft de Duitste krant ‘Der Spiegel’. Ook enkele christelijke gemeenschappen werden bedreigd.