Overlevers vertellen schrijnende verhalen na tsunami: “Ik moest kiezen: mijn vrouw redden of mijn moeder en mijn kind” Redactie KVDS

25 december 2018

14u01

Bron: Belga, AFP 6 De balans van de tsunami in Indonesië, die volgde op een vulkaanuitbarsting, is opgelopen tot 429. Bijna 1.500 anderen zijn gewond en nog 154 mensen zijn vermist, zo blijkt uit officiële bronnen. In een vorige balans was sprake van 373 doden. Intussen vertellen de overlevers over de horror die ze meemaakten. Zo moest Udin Ahok (46) kiezen: zijn vrouw redden of zijn moeder en zijn kind.

De man woont in het dorpje Way Muli op Sumatra, een van de zwaarst getroffen gebieden. Toen de tsunami zijn huis overspoelde, probeerde hij eerst helemaal in paniek bij zijn slapende 70-jarige moeder en zijn zoontje van een jaar te raken. Maar terwijl hij tegen het water vocht, zag hij hoe zijn vrouw dreigde te verdrinken. Hij snelde naar haar toe en kon haar in veiligheid brengen. Maar de prijs was hoog.

Puin

Zijn moeder en zoon werden later dood teruggevonden onder het puin. “Ik kreeg niet de kans om hen te redden”, huilt de man. “Ik heb zo veel spijt. Ik kan alleen maar hopen dat ze nu bij God zijn.”





Ook op Java wordt puin geruimd. Een van de slachtoffers daar is Saki (60), die de schade opmeet die de tsunami heeft aangericht in zijn dorp Sumber Jaya. Hij vraagt zich af hoe hij zijn leven ooit weer op de rails zal krijgen. “Ik kan mijn huis niet heropbouwen, alles is gewoon weg”, zegt hij. Mijn kleren, mijn geld. Alles.”





Ondertussen ontstond er bij een tsunami-alarm opnieuw grote paniek op straat. Honderden mensen sloegen op de vlucht. Ze klommen onder andere op het dak van de grootste moskee in de buurt om aan het water te ontsnappen. Na een half uur bleek het om vals alarm te gaan.

De tsunami sloeg zaterdag plots toe aan de kusten van de eilanden Java en Sumatra. De vloedgolf zou zijn veroorzaakt door onderzeese aardverschuivingen, veroorzaakt door uitbarstingen van de vulkaan Anak Krakatau, zo’n 50 kilometer van de kust.

Reddingswerkers

Reddingswerkers proberen met behulp van graafmachines en ander zwaar materieel het puin te ruimen. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. De overheid waarschuwt voor het risico op nieuwe vloedgolven aangezien de vulkaan nog steeds actief is.

Overlevenden ontberen vooral drinkwater

“Ik zit hier nu al drie dagen. Ik ben bang terug te gaan. Mijn huis is vlakbij het strand”, zegt Neng Sumarni (40). Met haar drie kinderen en haar echtgenoot slaapt ze, samen met dertig anderen, op de vloer van een school. Er is angst voor de gezondheid van de kinderen.

"Veel kinderen zijn ziek, ze hebben koorts, hoofdpijn en er is niet genoeg te drinken”, aldus Rizal Alimin, een arts van de hulporganisatie Aksi Cepat Tanggap. “Er zijn nog minder medicijnen voorhanden dan gebruikelijk. De omstandigheden zijn zorgwekkend. Mensen hebben honger en slapen op de grond.”

Ondertussen doen hulpverleners hun uiterste best enige soelaas te bieden aan de slachtoffers van de tsunami, die ontstond na een vulkaanuitbarsting. Maar er is momenteel een groot tekort aan drinkwater en medicijnen onder de duizenden mensen die verder van het strand hun toevlucht hebben gezocht, zo meldt het Franse persbureau AFP. Hulpverleners waarschuwen voor mogelijke epidemieën nu het dodental gestaag oploopt en richting 500 zou gaan.