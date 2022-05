Overlegcomité beslist: mondmaskerplicht verdwijnt op openbaar vervoer, geen PLF meer voor meeste reizen

Het Overlegcomité versoepelt vandaag de mondmaskerplicht. Bezoekers van rusthuizen moeten vanaf maandag geen mondkapje meer dragen. Dat heeft Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits (CD&V) bevestigd in ‘VTM Nieuws’. Ook op het openbaar vervoer moeten personeel en passagiers geen mondmasker meer dragen. In het ziekenhuis en bij de apotheek is het nog wel verplicht. Het PLF zal niet meer moeten worden ingevuld voor het grootste deel van de reizen, meldt het kabinet van premier Alexander De Croo (Open Vld) aan persagentschap Belga.

Maandag 7 maart was de dag dat het coronavirus in België leek te verdwijnen. Want dan schakelde de coronabarometer naar code ‘geel’ en verdween zowat elke coronamaatregel. Eén ding deed er ons nog aan herinneren dat het virus niet helemaal weg was: het mondmasker op het openbaar vervoer. “Maar dat lijkt me nu niet meer nodig, nu de viruscirculatie zo sterk gedaald is”, zei federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) zondag al bij ‘VTM Nieuws’.

Exit de mondmaskerplicht op het openbaar vervoer, dus. En de maatregel gaat al vanaf maandag 23 mei in, volgens federaal minister van Mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo). Hij zei dat vanmorgen aan ‘VTM Nieuws’ en wordt aan Belga bevestigd door het kabinet van De Croo.

Waar zieke mensen zitten, moet je er nog eentje dragen

Maar gooi die mondmaskervoorraad nog niet voorgoed in de vuilbak. Want wie naar het ziekenhuis gaat — als patiënt, bezoeker of werknemer — zal nog steeds een mondmasker moeten dragen. “Je gaat naar een ziekenhuis omdat je ziek bent of om kwetsbare personen te bezoeken. Een mondmasker als extra verdedigingsdam is daar geen overbodige luxe”, luidt de redenering.

Momenteel liggen er overigens nog 106 Belgen op intensieve zorgen en zijn er 1.513 coronapatiënten opgenomen in het ziekenhuis.

De acht ministers van Volksgezondheid stellen ook voor om het mondmasker te behouden in dokterskabinetten, zoals bij de huisarts of bij een specialist buiten een ziekenhuis. Ook in de apotheek blijft het mogelijk verplicht, omdat mensen (met symptomen) er nog steeds naartoe gaan om een coronatest te laten afnemen.

Rusthuispersoneel wel, bezoekers niet

Wie op bezoek gaat in een woonzorgcentrum in Vlaanderen, kan vanaf maandag het mondmasker thuislaten. Dat heeft Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits (CD&V) bevestigd in ‘VTM Nieuws’. Voor de verzorgende taken blijft het wel nog nodig. “De verzorgers van mensen in de woonzorgcentra moeten bij de behandeling wel nog het mondmasker dragen”, aldus Crevits. Het gaat om een beslissing die in samenspraak met de sector in Vlaanderen is genomen. Bewoners zelf dragen al langer geen mondmasker meer.

Ook bij de tandarts, kinesist, logopedist en psycholoog mag het mondmasker binnenkort hoogstwaarschijnlijk uit. De redenering is dat die patiënten niet ‘ziek’ of ‘heel kwetsbaar’ zijn, wat anders is als je op consultatie gaat bij bijvoorbeeld de huisarts. Wie wil, mag uiteraard wel een mondmasker blijven dragen. Het overlegcomité hakt vandaag definitief de knoop door.

Exit coronabarometer

De coronabarometer die eind januari - na anderhalf jaar bloed, zweet en tranen - het levenslicht zag op het overlegcomité, wordt weer in de schuif gestoken. Dat is vooral symbolisch, want in de praktijk verandert er niets. Helemaal verdwijnen zal de coronabarometer ook niet doen: als er dit najaar weer een opstoot komt van het coronavirus - iets wat niemand kan uitsluiten - dan kan het altijd weer uit de schuif gehaald worden.

Niemand durft dan ook zeggen dat dit het laatste overlegcomité is. De kans is zelfs groot dat de regeringen van het land voor het zomerreces nog eens samenzitten om alles in paraatheid te brengen als deze herfst een nieuwe coronagolf de ziekenhuizen overspoelt. “Maar dat is alleen om voor te bereiden, de burger moet daar niet van wakker liggen. En beter voorbereid zijn dan paniekvoetbal spelen, hé.”

