Overleden Russisch model (14) verdiende een hongerloontje Annick van der Peet

11u11

Bron: Ad.nl 1 Instagram Vlada Dzyuba had er veel voor over om haar droom waar te maken. Het 14-jarige Russische model dat vorige week overleed na een fotoshoot van 13 uur in China, verdiende omgerekend slechts 7 euro per uur. Ze droomde van een carrière als supermodel en hoopte hiermee voor haar familie te kunnen zorgen. Nu hebben haar ouders echter niet eens het geld om haar lichaam terug te laten vliegen. Dat meldt de Siberian Times.

Vlada Dzyuba had een contract om drie maanden te werken in China en zou daarna terug naar school gaan. Volgens Russische media verdiende ze 3.400 euro per maand, maar ging het merendeel van haar inkomen op aan vliegtickets, huisvesting, eten, belasting en verzekeringen. Een ziekteverzekering kon ze zelfs niet meer betalen.

Toen ging het tijdens een 13 uur durende fotoshoot helemaal mis. Vlada kreeg koorts en stortte in vlak voordat ze op moest voor de volgende shoot. Althans, zo luidt het laatste verhaal. Russische media zijn het er nog niet over eens of het meisje nu deelnaam aan een fotoshoot, of dat ze meedeed aan een 13 uur durende modeshow, die ook wel wordt bestempeld als 'gruwelshow'.

Instagram Vlada tijdens de Shanghai Fashionshow.

Wel is duidelijk dat het meisje in coma in het ziekenhuis belandde op 25 oktober en twee dagen later overleed. Sommige bronnen zeggen dat ze overleed aan een acute hersenvliesontsteking in combinatie met uitputting. Volgens andere bronnen leed het meisje aan septicopyemie, een vorm van bloedvergiftiging waardoor een groot deel van haar inwendige organen uitviel.

Het Chinese modellenbureau van het meisje ontkent dat ze haar uitputten. Volgens hen werkte het meisje over het algemeen normale werkdagen van acht uur en had ze genoeg vrije tijd tussendoor.

Instagram