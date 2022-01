Overheid betaalt facturen na 16 dagen

Dat de gemiddelde termijnen uitkomen op 16 dagen, heeft te maken met het laatste kwartaal van 2021. Dat zorgde voor een kleine stijging van het gemiddeld aantal dagen, terwijl de termijn in de eerste drie kwartalen maar 13 à 16 dagen bedroeg. Een verklaring daarvoor is enerzijds te vinden bij het groot aantal verlofdagen in november en december en anderzijds bij de instap van de penitentiaire instellingen in het digitale facturatiesysteem in november, wat mogelijk voor enkele opstartproblemen gezorgd heeft. In 2020 bedroeg deze termijn gemiddeld 20 dagen en in 2019 zelfs 24 dagen.