“Overfacturatie van duizenden euro’s voor wie energie bespaart” en “wat als de kernbom op Brussel valt?”: dit zijn de 22 meest gelezen nieuwsstukken van 2022

De oorlog in Oekraïne, de dreiging voor de atoombom van Poetin en hoe te besparen op torenhoge energiekosten... Dat waren de onderwerpen waarover de lezers van HLN.be maar niet genoeg achtergrondinformatie konden krijgen. Maar ook de interviews met de weduwen van Miguel Van Damme en Tom Van Lysebettens en de aangrijpende getuigenis van Bart, wiens vrouw in het ziekenhuis belandde na het ongeval met de Porsche in Koningshooikt, raakten niemand onberoerd. Dit zijn de 22 meest gelezen nieuwsstukken van het voorbije jaar.

Het Russische leger viel in februari niet alleen Oekraïne binnen, van toen af aan dreigde Russisch president Vladimir Poetin ook met een atoomaanval op het westen. Op 1 maart publiceerden we een artikel met als titel “Wat als... een kernbom op Brussel valt? Ik vermoed een revival van de schuilkelder”. Drie academici laten daarin hun licht schijnen over het worstcasescenario. Ook kolonel Roger Housen was er al die tijd niet gerust op. In een interview over zijn leven legde hij uit hoe de derde wereldoorlog toch niet veraf was.



De atoombom is - gelukkig - nog niet gevallen. Na de zomer gingen de geruchten ook veeleer over een “vuile bom” die Poetin op Kiev zou droppen. Dat is een wapen waarbij radioactief materiaal wordt verspreid door een niet-nucleair springtuig. Onze buitenlandreporter Guy Van Vlierden schreef er een grondige analyse over. Ondertussen waren er het hele jaar door ook geruchten over de gezondheid van Poetin. Wat daar van aan is lazen onze lezers in dit artikel.

Volledig scherm Restanten van raketten in Charkiv, Oekraïne. © AP

Als gevolg van de oorlog in Oekraïne schoten de energieprijzen naar ongekende hoogtes. Overal ging de thermostaat een paar graden lager, maar er is nog veel meer dat je kunt doen om op energie te besparen. Onze redactie zette 10 tips op een rijtje, die nog altijd van toepassing zijn, en rekende uit hoeveel euro’s je er nu concreet mee uitspaart.

In de eerste helft van december ging het plots vriezen en moest de verwarming wel omhoog. We berekenden samen met vier gezinnen legden ons toen uit hoeveel duurder hun energierekening daardoor zou worden.



Maar ook als je grondig bespaart moet je vaak nog altijd meer betalen op je eindfactuur dan wat je gedacht had. Want zelfs wie in theorie de laatste drie maanden van het jaar de gaskraan dichtdraait, zal nog steeds 36 procent van z’n jaarverbruik aan de tarieven van die drie wintermaanden afgerekend krijgen, zo legde onze energiejournalist Robbe Van Lier uit in dit artikel over de overfacturatie van duizenden euro’s die dreigt voor wie energie bespaart.

De overheid besliste ondertussen om een energiepremie van 392 euro in te voeren. Weliswaar enkel wanneer je tot een bepaald bedrag verdient. Maar voor wie meer verdient lukt het ook, door middel van een achterpoortje, zo legden we uit in dit artikel.

Een manier om die hoge gas- en elektriciteitsfactuur te betalen is ook: besparen op je andere kosten. En dat kan door je boodschappen over de grens te doen. Onze reporter Stefan Vanderstraeten vulde een winkelkar vol A-merken in een Belgische, Nederlandse en Franse supermarkt en berekende tot achter de komma het verschil. Later ging hij ook nog eens in onze buurlanden dranken inslaan, om te berekenen waar je gouden zaken voor de feestdagen kunt doen.

Geen artikel heeft onze lezers zo hard geraakt als het exclusieve interview met Kyana Dobbelaere, een week na de uitvaart van Miguel Van Damme. De doelman van Cercle verloor de strijd tegen leukemie maar maakte nog mee hoe zijn vrouw beviel van hun dochtertje Camille. In een aangrijpend gesprek met onze journaliste Sabine Vermeire overschouwde Kyana hun leven samen, van het eerste berichtje op Facebook tot het einde: “De laatste keer de straat uitrijden. De laatste keer autostrade. De laatste keer radio luisteren. Je weet alle twee: dit is de rit naar de dood. We zeiden niet veel meer, we hielden alleen elkaars hand stevig vast.”

Zeven maanden later ging Sabine opnieuw spreken met een moedige weduwe van een veel te vroeg gestorven man. Chef-kok Tom Van Lysebettens van het Gentse restaurant Cochon de Lux beschreef zijn strijd tegen darmkanker in een reeks columns waarin keer op keer de liefde voor het leven met de nodige humor werd beschreven. Zijn dood kwam alsnog veel sneller dan hij zelf en zijn partner Alison hadden gedacht. In een hartverscheurend gesprek beschreef ze die laatste weken: “Dat hij z’n eetlust verloor, was een confronte­rend moment. Hij, voor wie eten altijd zo belangrijk was geweest: hij wilde niks meer. Voor het eerst heb ik hem toen met z’n dokters horen praten over doodgaan.”

Volledig scherm Miguel Van Damme als doelman van Cercle Brugge in 2017. © Photo News

Op een zaterdagnacht eind september, de nacht voor Remco Evenepoel wereldkampioen zou worden, werd het pittoreske dorpje Koningshooikt helemaal overhoop gegooid toen een Porsche met zes dertigers dwars door een rondpunt reed en tientallen meters verder werd gekatapulteerd. Wim en Joyce overleefden het ongeval niet, maar hun ouders beslisten om voor hun twee dochters te zorgen. Emmy Van Vlaslaer is een vriendin van het overleden koppel, die voor weken in het ziekenhuis belandde. Haar man Bart Ceulemans vertelde aan onze reporter Annick Grobben met welke gevoelens hij allemaal worstelde en hoe hij het huishouden alleen beredderde: “Wanneer ik hier ‘s avonds laat alleen in de zetel zit, steek ik de kaarsjes aan bij het bidprentje van Wim en Joyce - omdat ik hen dicht bij mij wil hebben - en dan overvalt mij een enorm, enorm verdriet.”

Het was gelukkig niet allemaal oorlog, stijgende energieprijzen, afscheid en drama dat onze lezers massaal aanklikten dit jaar. In een openhartig gesprek klapten sekswerkers Nanoe Vaesen en Lisette Mepschen uit het bed van hun klanten en over hoe goed ze daarmee boeren: “Onlangs kreeg ik van een rijke man de duurste tip ooit: 1.200 euro. Maar dat is uitzonder­lijk.”

Ook onze interviewreeks ‘De 16 Vragen’ wordt elke zondagavond massaal gelezen op HLN.be. Vooral de aflevering waarin Helmut Lotti praat over zijn one night stands en zijn ontrouw beroerden veel surfers: “Ontrouw: dat doe je niet voor je plezier. Het moment waarop je je heup vooruit stoot, in die andere vrouw, voelt alsof je een mes in je eigen hart plant.” Ook de aflevering waarin weerman David Dehenauw uitlegde waarom een eerdere relatie afsprong werd bijzonder veel gelezen: “Ik was verliefd geworden op iemand anders en dat voelde alsof ik ontrouw was.” Familie-actrice Sandrine André legde dan weer uit hoe zij twee mannen tegelijk in haar leven kan hebben, zonder dat daar ontrouw bij te pas komt.