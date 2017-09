Ouders weigeren behandeling voor geelzucht pasgeboren dochter. De gevolgen zijn verschrikkelijk Koen Van De Sype

10u26

Bron: Facebook, Lansing State Journal 0 Facebook Rachel en Joshua Piland (links) en baby Abigail. Een Amerikaans koppel riskeert een celstraf van 15 jaar omdat het weigerde zijn pasgeboren dochter te laten behandelen voor geelzucht. Het kleine meisje betaalde daarvoor de hoogste prijs. De vroedvrouw probeerde de ouders nog te overtuigen hulp te zoeken en waarschuwde voor hersenbeschadiging en dood, maar kreeg als antwoord dat alles wel goed zou komen. “God maakt geen fouten”, klonk het bij het koppel, dat aangesloten is bij een conservatieve christelijke kerk.

Het was de broer van Rachel Piland (30) uit Lansing (Michigan) die de autoriteiten begin februari verwittigde. Dat verklaarde politie-inspecteur Peter Scaccia afgelopen week tijdens een hoorzitting. De broer vertelde dat er een baby gestorven was in het huis van zijn zus en haar man Joshua (36).

Het bleek om de kleine Abigail te gaan. Ze was op maandagavond 6 februari thuis geboren, met de hulp van een vroedvrouw en haar assistente. De vroedvrouw kende de familie, want ze had al twee keer eerder geassisteerd bij een bevalling van Rachel Piland. Alles was in orde met de baby toen zij rond middernacht het huis verliet. (lees hieronder verder)

Facebook De ouders met hun twee andere kinderen.

Maar toen ze de volgende dag terugkwam, was ze meteen gealarmeerd. Abigail leek symptomen van geelzucht te hebben en de vroedvrouw adviseerde de ouders om naar de spoedafdeling van het ziekenhuis te gaan of toch zeker naar een pediater. “Ze vertelde de moeder dat het kind hersenschade kon oplopen als ze niets deden en zelfs kon sterven”, aldus Scaccia. “Maar Rachel wilde er niet van horen. Ze zei dat alles in orde was met de baby en dat God geen fouten maakt.”

Bloed

De vroedvrouw plande de volgende dag een nieuw bezoek, maar dat werd door Rachel geannuleerd. Het meisje at op dat moment slecht en ze hoestte bloed op. “Daarop zette haar moeder haar met alleen een luier aan vlakbij een raam. Ze gebruikte een haardroger om het meisje warm te houden”, aldus Scaccia. Ook de moeder van Rachel – Rebecca Kerr – merkte op dat het meisje een vreemde kleur had. Rachel vertelde daarop wat de vroedvrouw had gezegd en ging daarna naar preken luisteren. De vrouw en haar man behoorden immers tot een conservatief christelijke kerk: Faith Tech Ministries. (lees hieronder verder)

Facebook

De dag daarop ontdekten de moeder en grootmoeder dat er bloed uit het neusje van de baby kwam. Ze ademde slecht en at nog amper. Rebecca wilde hulp inschakelen, maar Rachel hield haar tegen. Om 11 uur die ochtend vond Rachel haar kind “levenloos en niet meer ademend” in een wippertje. Ze snelde met Abigail naar haar man Joshua en die probeerde één keer kunstmatige ademhaling. Reanimeren durfde hij niet, omdat hij dat alleen nog maar bij een volwassene had gedaan.

Daarop gingen ze voor het meisje bidden. Joshua masseerde haar intussen in de hoop dat ze weer zou gaan ademen. Het koppel contacteerde vrienden en leden van hun kerk om en bij te staan en met gebeden “hun dochter weer tot leven te wekken”.

Autopsie

De politie belden de ouders niet en toen die later ter plaatse kwam, vonden ze de dode baby en drie prevelende mensen. De autopsie wees uit dat het meisje was gestorven aan ongeconjugeerde hyperbilirubinemie (een ophoping van bilirubine in het bloed, een afvalstof die vrijkomt bij het ontbinden van rode bloedcellen) en kernicterus (waarbij de hersenen worden beschadigd), twee aandoeningen die gelinkt zijn aan geelzucht. “Als ze behandeld was, zou ze nu waarschijnlijk nog in leven geweest zijn volgens de lijkschouwer”, aldus Scaccia. (lees hieronder verder)

Facebook

Het koppel wordt nu beschuldigd van onvrijwillige doodslag en is vrijgelaten nadat er een borgsom werd betaald van 64.000 euro. Op 5 oktober volgt een nieuwe hoorzitting in de zaak. Het koppel riskeert een celstraf van 15 jaar als het verdict ‘schuldig’ is.

Joshua Piland werkte tot deze maand als projectmanager bij de Michigan Economic Development Corporation, een publiek-private organisatie die rond jobcreatie werkt. Daar was hij al acht jaar aan de slag. Over de reden van zijn ontslag wil de organisatie niets kwijt. Op de LinkedInpagina van de man staat dat hij ook geen lid meer is van de Faith Tech Ministeries. Hij verliet de kerk in dezelfde maand als waarin zijn dochter stierf. Het koppel post wel nog altijd religieuze citaten op zijn Facebookpagina. Maar daar kunnen ze op geen genade rekenen van andere gebruikers.

Facebook