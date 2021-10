Ouders van vermiste Théo Hayez trekken naar Australië om onderzoek bij te wonen

3M investeert 125 miljoen euro om PFOS-cri­sis te bestrijden

30 september Het Amerikaanse chemiebedrijf 3M zal de komende drie jaar in totaal 125 miljoen euro investeren om de PFOS-crisis rond de vestiging in Zwijndrecht aan te pakken. Het geld is onder meer bedoeld om de technologieën rond vervuilende PFAS-lozingen te verbeteren. Daarnaast zullen lokale landbouwers en bioboeren ook ondersteund worden.