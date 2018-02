Ouders kamperen in vrieskou aan school om donderdag kind te kunnen inschrijven HA

25 februari 2018

10u31

Vanaf 1 maart starten de inschrijvingen in scholen in Grimbergen, maar nu al staan tientallen ouders er te wachten. Eén basisschool vangt de ouders op in klaslokalen, maar in een andere school hebben die minder geluk: ze moeten in tenten of in hun wagen slapen. Minister Crevits pleit voor de oprichting van een Vlaams digitaal platform waar scholen hun inschrijvingen kunnen regelen.

Volgens Christophe De Buyser, directeur van basisschool De Regenboog, is er in heel Groot-Grimbergen een capaciteitsprobleem. Voor het vijfde jaar op rij wachten ouders aan de school om er hun kind te kunnen inschrijven, meldt VTM NIEUWS. De inschrijvingen gaan op donderdag 1 maart van start. Gisterenmiddag stonden al 24 mensen te wachten aan De Regenboog, terwijl er maar voor 21 leerlingen plaats is. De school heeft twee klaslokalen vrijgemaakt voor de wachtende ouders.

Ook aan VBS Prinsenhof, 200 meter verderop, schuiven dit weekend al ouders aan voor de inschrijvingen op donderdag. De basisschool heeft een dertigtal vrije plaatsen. De directie wil echter geen klaslokalen vrijmaken omdat dit het probleem van aanschuivende ouders in de hand zou werken. En dus moeten de ouders buiten in de vrieskou kamperen.

Volgens VTM NIEUWS hebben circa elf ouders er hun tent opgezet, maar overnachten ze in de wagen omdat het in de tenten te koud is. VBS Prinsenhof heeft de namen van de wachtende ouders op een lijst gezet. Ieder uur worden de namen afgeroepen; wie er niet meer is, wordt van de lijst gehaald.

De Buyser betreurt dat er nog geen werk is gemaakt van een elektronisch inschrijvingssysteem. Volgens de man wordt dat tegengehouden door een drietal scholen. De directeur zal de inschrijvingen in zijn school donderdagnacht om 00.01 uur al starten, zodat de ouders nog die nacht weer naar huis kunnen.

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) pleit in een reactie voor de oprichting van een Vlaams digitaal platform waar scholen de inschrijvingen kunnen regelen, "maar wel op vrijwillige basis". "Kamperen zou niet meer aan de orde mogen zijn", klinkt het. In grote steden, zoals Antwerpen en Gent, kiezen scholen zelf al om te werken met een digitaal systeem. Ook een voorstel om scholen te verplichten werk te maken van dergelijk systeem ligt op tafel. "Scholen zouden zo verstandig moeten zijn om, als er capaciteitsproblemen zijn, te vragen dat mensen zich digitaal aanmelden", aldus nog Crevits.