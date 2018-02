Oudere generaties halen nogmaals de bovenhand in de Millennial-quiz TK

23 februari 2018

10u44 0 Millennials enkel geïnteresseerd in sociale media en de laatste nieuwe iPhone? Volgens recent onderzoek alvast niet, integendeel: de generatie die geboren is na 1980 zou net perfectie nastreven en in alles de beste willen zijn. Wij testten het uit in niet een maar twee actuaquizzen.

Vorige week namen de Millennials en de oudere generaties het in een eerste quiz tegen elkaar op. De oudere generaties haalden toen de bovenhand, maar het verschil was zó nipt dat we deze week een rematch organiseerden.

De tweede quiz veranderde echter niets aan die resultaten. De twee kampen scoorden over het algemeen iets beter dan bij de vorige test: gemiddeld 4,26 op 7 tegenover 3,72 vorige week. Maar de Millennials moesten opnieuw het onderspit delven: de oudere generaties deden het net iets beter met een gemiddelde van 4,45 op 7 - de Millennials scoorden 4,15. Al moet het gezegd worden: het verschil is opnieuw zeer klein.

Zijn de oudere generaties slimmer dan de Millennials? Dat willen we niet gezegd hebben, maar ze zijn in ieder geval iets beter op de hoogte van de actualiteit.

