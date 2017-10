Oude foto van zittende president levert meer dan 300.000 euro op SVM

22u32

Bron: Belga 0 #AuctionUpdate Portrait of John Quincy Adams, the earliest-known photograph of a US President, fetches $360.5k #SothebysPhotographs pic.twitter.com/cLLZ6aqGm3 Sotheby's(@ Sothebys) link Een net geen 175 jaar oude foto van John Quincy Adams is bij Sotheby's in New York voor ongeveer 360.000 dollar (308.000 euro) onder de hamer gegaan. Veel valt er nochtans niet te zien, want de zesde president van de Verenigde Staten zit gewoon op een stoel. Het is -voor zover bekend- wel de allereerste foto die ooit van een Amerikaanse president genomen werd.

Het kiekje werd in 1843 gemaakt door fotograaf Philip Haas, aldus het veilinghuis. Toen de foto genomen werd, was de man 76 jaar oud.

Sotheby's was ervan uitgegaan dat de foto hooguit een kwart miljoen dollar zou opleveren. Verwoed bieden tussen vier geïnteresseerden dreef de uiteindelijke prijs echter flink de hoogte in. Wie de nieuwe eigenaar is, werd niet bekendgemaakt.

J.Q. Adams verdiende zijn plaats in de geschiedenisboeken onder meer met de waarschuwing dat de Amerikaanse republiek zichzelf onderuit zou halen als het land de weg van het (globale) interventionisme zou bewandelen. Hij noemde zulk interventionisme "de zoektocht om monsters te verslaan".