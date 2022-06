Oscarwinnaar Paul Haggis opgepakt voor aanranding in Italië

De 69-jarige Haggis, die de Oscarwinnende films "Crash" en “Million Dollar Baby” schreef en regisseerde, zou de ster zijn van het filmfestival Allora Fest, dat dinsdag begint in de stad Ostuni in de provincie Brindisi. "De verdachte zou de jonge vrouw, die hij enige tijd eerder had ontmoet, tot seksuele betrekkingen hebben gedwongen", aldus het parket.