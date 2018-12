Orlandus klaar voor betoverend kerstconcert in Petrus- en Pauluskerk Timmy Van Assche

10 december 2018

15u38 0 Het ensemble Orlandus brengt een opvallend kerstconcert in de grootste kerk van Oostende.

Op zaterdag 22 december vindt om 20 uur in de Sint-Petrus- en Pauluskerk een uniek kerstconcert plaats. Het Orlandusensemble brengt onder leiding van Dominique Wybraeke prachtige kerstmuziek voor koor en orkest van Antonio Vivaldi. “Uiteraard staan traditionele Vlaamse en Engelse kerstliederen op het programma. In bewerkingen voor koor, orkest en samenzang vormt dit prachtige repertoire de hoofdbrok van dit niet te missen kerstconcert”, motiveren de organisatoren. De toegang bedraagt 12 euro. Meer info via www.orlandus.be of 059/51.49.03.