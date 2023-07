Opwinding over eerste foto’s van Europese ruimtetelescoop Euclid

Autopsie op lichaam van Ivo (77) brengt nog geen duidelijk­heid: parket voert extra onderzoek

De autopsie op het lichaam van Ivo Bervoets, die vrijdagochtend overleed in het woonzorgcentrum Corsala in Beringen, is vandaag uitgevoerd. Op diezelfde vrijdagochtend werden immers nog drie medebewoners onwel en werd één extra iemand afgevoerd. Sindsdien voert het parket een gerechtelijk onderzoek naar wat er gebeurde. “Maar de autopsie kon de doodsoorzaak niet aan het licht brengen”, bevestigt het parket. Verder onderzoek is gepland.