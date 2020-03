Opvangcentra voor wilde dieren blijven operationeel Redactie

19 maart 2020

13u07 2 De opvangcentra voor wilde dieren blijven operationeel. Wie een ziek of gewond wild dier vindt, kan nog steeds terecht in een van de tien Vlaamse opvangcentra voor wilde dieren (VOC), maar zij hanteren wel strikte voorschriften, meldt Vogelbescherming Vlaanderen.

Wie een dier wil binnenbrengen, belt vooraf naar het VOC, dat richtlijnen zal geven over hoe en naar waar het dier gebracht kan worden. Bij de overdracht van het dier wordt fysiek contact vermeden. "De meeste VOC's werken hierbij met opvangbakken waarin de dieren kunnen worden achtergelaten. Het dier wordt vervolgens door een medewerker van het VOC uit de opvangbak gehaald voor verzorging", klink het.

Wie het dier niet zelf binnen kan brengen en ook niemand anders vindt, neemt contact op met een VOC. "Beschrijf zo goed mogelijk de plaats en de situatie waarin het dier verkeert. Enkel in echte noodgevallen zal een medewerker ter plaatse komen, dit om het aantal verplaatsingen en dus het risico op besmetting zowel voor de melder als voor de medewerker van het VOC tot een minimum te herleiden", zegt Vogelbescherming.

De secretariaten van de VOC's blijven per telefoon en e-mail bereikbaar. Aangezien het aantal aanwezigen binnen een VOC wordt beperkt, kan er vertraging optreden in het beantwoorden van oproepen. Alle winkels bij de VOC's zijn tijdelijk gesloten. Rondleidingen en bezoeken zijn verboden, dit ter bescherming van de aanwezige medewerkers.