OPROEP. Werk jij in een supermarkt?

Philippe Ghysens

26 maart 2020

12u37

Bron: Eigen 0

Voor een reportage over de dagelijkse drukte in de supermarkten zijn wij op zoek naar werknemers die willen vertellen hoe ze omgaan met de situatie en de klanten. Werk je in een supermarkt, of baat je er eentje uit, en wil jij graag je verhaal doen, stuur dan een bericht met je telefoonnummer naar phg@hln.be. Alvast bedankt!