Oproep: werd u ook pas na jaren door uw biologische vader erkend? Redactie

28 januari 2020

12u15 1

Koning Albert II erkent na 51 jaar dat Delphine Boël zijn biologische dochter is. Bent u iemand of kent u iemand die een verhaal heeft zoals dat van Delphine Boël en daarover wil getuigen in de krant? En/of een vader die jaren na de geboorte van een buitenechtelijk kind dat kind als het zijne heeft erkend? Mail dan naar luc.beernaert@dpgmedia.be en vermeld in uw e-mail het telefoonnummer waarop we u deze namiddag kunnen bereiken. Alvast hartelijk bedankt.