OPROEP: Weet u al op welke dagen uw kind(eren) terug naar school mogen? Fien Tondeleir

08 mei 2020

12u58 0

Vrijdag 15 mei mogen scholen een dagje proefdraaien, maar op maandag 18 mei gaat het pas echt van start: dan volgen leerlingen uit het eerste, tweede en zesde leerjaar opnieuw les in hun klas, net als die in het zesde middelbaar. In sommige scholen gaan ook anderen naar de klas. Sommigen zullen nog tot de zomervakantie thuis moeten blijven of gaan naar de noodopvang. Kortom: voor veel mama’s en papa’s wordt het - opnieuw - puzzelen.

Weet u al op welke dagen uw kind of kinderen naar school mogen en/of naar de opvang en lijkt dat moeilijk te combineren met het werk? Stuur ons dan een mailtje. Vergeet niet om ook uw naam en telefoonnummer te vermelden. Mailen kan naar fien.tondeleir@dpgmedia.be.