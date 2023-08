OPROEP - Waarom wil jij af van je Rammstein-tickets?

De voorbije weken kwam frontman Till Lindemann van de Duitse metalband Rammstein onder vuur te liggen na beschuldigingen van aanrandingen en grensoverschrijdend gedrag. Rammstein staat op 3, 4 en 5 augustus in het Koning Boudewijnstadion, maar op sites als TicketSwap worden opvallend veel kaartjes (enkele duizenden!) te koop aangeboden: is dat omwille van het slechte weer of wil je principieel geen concert bijwonen van een zanger met een aangebrande reputatie? Geraak jij jouw kaartjes vlot kwijt en krijg je nog een faire prijs? Het Laatste Nieuws verzamelt getuigenissen van fans die van hun tickets afwillen. Wil je meewerken, mail dan naar marc.coppens@dpgmedia.be. Vergeet ook je telefoonnummer niet te vermelden, dan kunnen we contact opnemen.