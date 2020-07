OPROEP: Waarom u als twintiger of dertiger nooit alcohol drinkt FT

02 juli 2020

Een fruitsapje of glaasje water op een receptie. Geen dure flessen wijn meer op tafel tijdens een onderhandelingsgesprek. Alcohol en politiek, het was vroeger een gevaarlijke cocktail, maar tijden veranderen. Op tafel gisteren een fles Chaudfontaine rood en een fles Chaudfontaine blauw tussen MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez (34) en sp.a-kopman Conner Rousseau (27). Die laatste drinkt niet meer zolang er geen regering is, en zelfs als die er komt, zou het kunnen dat hij de alcohol laat staan. De voorzitter is lang niet alleen: almaar vaker kiezen twintigers en dertigers bewust voor alcoholvrij, en dat is vandaag helemaal oké. Wil u ons ook vertellen waarom u geen alcohol drinkt? Stuur een mailtje naar fien.tondeleir@dpgmedia.be.