OPROEP. Vroeg u net als Thibault Courtois uw partner ten huwelijk aan de Amalfi-kust?

Champions League “Het eerste wat ik doe als ik wakker word? Een kusje aan mijn vriendin”: blik op Team Courtois, met ook verloofde Mishel Gerzig

Zonder stevige fundering blijft een muur niet staan. In Madrid heeft Thibaut Courtois, ook wel ‘El Muro’, alles op orde. Verliefd op een stad, zijn club, zijn kinderen en zijn Mishel Gerzig, die nu ook zijn verloofde is. Wij gingen in de Spaanse hoofdstad op zoek naar de steunpilaren en de rituelen van Courtois. We stellen u Team Courtois voor. “Het project dat ze me voorstelden was simpel: koken voor de beste keeper ter wereld.”

4 juni