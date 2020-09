OPROEP: Vertrekt u meteen, nu rode zone niet langer ‘verboden terrein’ is? Sven Ponsaerts

22 september 2020

12u27 0

Nu het weldra niet langer verboden, maar enkel “strikt afgeraden” is: trekt u binnenkort naar een rode zone? Op vakantie? Naar uw tweede verblijf? Eindelijk weer samen met uw partner? Of misschien haalt u als logiesuitbater opgelucht adem opnieuw Vlamingen in Spanje of het zuiden van Frankrijk te kunnen ontvangen? Het Laatste Nieuws is op zoek naar getuigenissen van Vlamingen voor wie het kleine verschil tussen ‘verboden’ en ‘strikt afgeraden’ toch een wereld van verschil maakt. Geïnteresseerd? Mail uw contactgegevens (met telefoonnummer) zo spoedig mogelijk naar: sven.ponsaerts@dpgmedia.be.