OPROEP. Switch jij voortdurend tussen verschillende streamingdiensten?

Ondanks “Partygate” denkt Boris Johnson al aan herverkie­zing

Partygate of geen partygate, de Britse premier Boris Johnson blijft strijdvaardig. In die mate zelfs dat hij in een interview aan ‘The Sun’ al liet weten dat hij over twee jaar herverkozen wil worden. "Ik heb nog veel te doen. Ik doe mijn werk en ik zal dat doen zolang ik het voorrecht en de eer heb om deze functie te vervullen.”

11:27