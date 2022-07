OPROEP. Studeert u in Gent en zit u op kot in Brugge?

De UGent gaat volgend academiejaar zowat 100 studentenkamers huren in een gebouw in Brugge. Dat is nodig omdat de dure huizenmarkt in Gent de wachtlijsten aan de universiteit heeft doen aangroeien tot 1.300. Zit je al in deze situatie en heb je een kot in Brugge, maar studeer je in Gent? Stuur julie.driessen1@persgroep.net en vergeet je naam en gsm-nummer niet te vermelden. Alvast bedankt!