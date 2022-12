OPROEP. Staat de verwarming nog altijd af bij u thuis?

Hou jij het nog altijd vol zonder verwarming? Misschien moét dat wel, omdat er geen geld is voor een gepeperde energiefactuur. Of weiger je koppig je spaarcenten over te maken aan de energiereuzen die je verdenkt van krankzinnige winsten. Misschien maak je er een spel van om de winter door te komen met de ketel op zomerstand? Hoeveel graden is het dan nu bij je thuis? Behelp je jezelf met warmwaterkruikjes en of heb je betere tips? We zijn benieuwd naar je bijzonder verhaal!