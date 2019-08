OPROEP. Schenken uw kinderen u ook meer geluk nu ze het huis uit zijn? Redactie

19 augustus 2019

12u37 0

Ouders zijn gelukkiger dan mensen zonder kinderen, maar wel pas wanneer de kinderen uit huis trekken. Dat blijkt uit een grootschalige Duitse studie die 50-plussers met en zonder kinderen vergeleek.

Herkent u zich in dit onderzoek? Schenken uw kinderen, nu ze alleen wonen of getrouwd zijn, u meer geluk en voldoening in hun nieuwe rol? Geven ze minder stress en meer bloemen? Het Laatste Nieuws is op zoek naar gelukkige 'oudere’ ouders die hun verhaal willen doen in de krant van morgen.

Contacteer ons via sam.ooghe@dpgmedia.be. Vergeet daarbij zeker uw telefoonnummer niet te vermelden.