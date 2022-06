OPROEP: Reisde u via Schiphol of vertrekt u vandaag?

Komt ook bij ons zomeruit­tocht in gevaar? Als 1.200 vacatures op Zaventem niet ingevuld geraken, dreigen ook hier toestanden zoals op Schiphol dit weekend

Een urenlange wachtrij om in te checken en de brandweer die wachtende reizigers moest voorzien van water. De chaos op de Nederlandse luchthaven Schiphol was afgelopen weekend compleet. En dat zou weleens een voorbode kunnen zijn van wat ons te wachten staat bij de zomeruittocht. Want ook op Brussels Airport wenkt een drukke zomer, maar zijn er vele handen te kort. “Als er niet op tijd personeel wordt gevonden, brengen reizigers deze zomer ook best flink wat geduld mee.”

2 mei