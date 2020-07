OPROEP: Met vakantie in Frankrijk, Spanje of Italië? Contacteer ons Luc Beernaert

16 juli 2020

Geniet je momenteel van vakantie in Frankrijk, Italië of Spanje? We willen graag van jou vernemen welke coronamaatregelen op je vakantieplek van kracht zijn, hoe goed die worden nageleefd en of je verschillen ziet met de corona-aanpak in België. Wil je daarover getuigen? Stuur dan een e-mail naar luc.beernaert@dpgmedia.be waarin je je vakantiebestemming vermeldt en kort je indrukken weergeeft. Vermeld meteen ook op welk telefoonnummer we je vandaag kunnen bereiken. Alvast bedankt.